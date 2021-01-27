Абуджа, , 12:23 — REGNUM Губернаторы ряда штатов Нигерии поддержали законопроект о прекращении свободного выпаса скота на юго-западе страны, чтобы разрешить смертельные конфликты между скотоводами и фермерами. Об этом сообщает ВВС Africa.

Столкновения между фермерами и скотоводами из-за доступа к земле и прав на выпас скота-привели к гибели тысяч людей за последние два десятилетия.

Губернаторы с юго-запада и севера встретились в понедельник, 25 января, с лидерами Ассоциации скотоводов и постановили также запретить ночной выпас скота и выпас скота детьми в возрасте до 18 лет.

Они решили создать комитет в каждом штате, чтобы обеспечить гармоничные отношения между скотоводами и фермерами.

Встреча последовала за возобновившимися столкновениями между фермерами и скотоводами в юго-западном регионе. На прошлой неделе губернатор штата Ондо приказал скотоводам покинуть все заповедники штата.

В 2018 году в Международной кризисной группе заявили, что столкновения между скотоводами и фермерами стали самой серьезной проблемой безопасности Нигерии, унесшей гораздо больше жизней, чем десятилетний мятеж террористов «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).