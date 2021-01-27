Бердск, Новосибирская область, , 12:17 — REGNUM В Бердске уволился начальник управления финансов и налоговой политики города Евгений Шмендель. На официальном сайте управление его должность в настоящее время является «вакантной», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Конкурс на это место проводить не будем, есть кадровый резерв», — сообщила сайту «Бердск-Онлайн» вице-мэр Бердска Жанна Шурова.

Обязанности начальника управления в настоящее время исполняет заместитель руководителя УФиНП Евгения Малышева.

Евгений Шмендель руководил УФиНП с 2011 по 2015 год, затем ушёл на пенсию. В 2018 году Шмендель вновь был приглашён в УФиНП.