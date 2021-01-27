Вашингтон, , 12:17 — REGNUM Новому президенту США Джо Байдену нельзя полностью отказываться от наследия его предшественника Дональда Трампа, поэтому ему необходимо продолжить проводить жесткий курс в отношении Китая, пишет профессор стратегических исследований в Центре политических исследований в Нью-Дели и научный сотрудник Академии Роберта Боша в Берлине Брахма Челлани в статье, вышедшей 27 января в The Strategist.

Так, выступая с речью на церемонии инаугурации новый президент США Джо Байден заявил о том, что граждан страны будут «судить» по тому, как они «разрешать целый вал кризисов современности», а также выразил уверенность в том, что США «примут вызов» и будут вести «не примером силы, но силой примера». Контраст с риторикой Трампа, которой лишь сеял раздор, едва ли мог бы быть более резким.

«Однако выбрать другой тон легче, чем обратить вспять относительный упадок Америки. Для этого Байдену потребуется стать мудрым и дальновидным лидером. И это необязательно означает разрыв со всем, что сделал Трамп», — отметил аналитик.

Из-за изнурительной политической поляризации внутри США международный авторитет страны оказался подорванным: межпартийные соображения затрудняют — и даже исключают — достижение долгосрочных внешнеполитических целей, что очевиднее всего на примере политики США в отношении переживающей упадок России.

И все же есть одна область, в которой существует широкий двухпартийный консенсус: необходимость противостоять Китаю. Трамп это понимал. В самом деле, его жесткая политика в отношении КНР является его наиболее значимым и конструктивным наследием во внешней политике. Если Байден, который дал понять, что «перезагрузка» отношение Вашингтона с Пекином возможна, не будет придерживаться аналогичного подхода, подрыв мирового лидерства США станет неумолимым.

Политика Трампа в отношении Китая касалась не только торговли или прав человека. Он послал верный сигнал о том, что Китай — «хищное коммунистическое государство» без политической легитимности или соблюдения принципа верховенства закона. Благодаря этому удалось склонить чашу весов в пользу Америки: за последний год во многих странах негативное восприятие Китая достигло исторического максимума. Хотя такое развитие событий и было в значительной степени вызвано пандемией COVID-19, начавшейся в Китае, идеологический натиск Трампа и собственная агрессия Китая — например, на в Гималаях с Индией — также сыграли свою роль.

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«Если администрация Байдена откажется от экономического разъединения и будет рассматривать Китай как главного конкурента, а не как непримиримого противника, это склонит чашу весов в противоположную сторону, ослабив давление на режим председателя Китая Си Цзиньпина и подорвав веру в руководство США», — предостерег Челлани, отмечая, что подобный шаг может подтолкнуть Пекин к дальнейшей дестабилизации Индо-Тихоокеанского региона, следующей целью которого может стать Тайвань.

Кроме того, примирительная позиция США заставит Индию задуматься о слишком тесном союзе с Вашингтоном, а также, возможно, подтолкнет к милитаризации Японии. Всё это может изменить правила игры в Индо-Тихоокеанском регионе. Смягчение позиции США также облегчило бы работу Китая по использованию своего обширного рынка для сближения с демократическими союзниками Америки — риск, подчеркнутый его недавним инвестиционным соглашением с Европейским союзом.

Такие события подорвали бы усилия по созданию единого демократического фронта, о котором мечтает Байден, и усугубили бы угрозу агрессивного авторитаризма Китая. Эксперт уверен, что худшее, что мог бы сделать Байден, — это начать движение в сторону становления общего с Китаем лидерства в Индо-Тихоокеанском регионе.

«После четырех лет правления Трампа Байден прав, когда заявляет о важности внутреннего единства. Но жесткая линия в отношении Китая — одно из немногих направлений политики, вокруг которых американцы могут объединиться. Что еще более важно, это единственный способ обеспечить стабильность Индо-Тихоокеанского региона и мирового порядка», — заключил он.