Москва, , 12:13 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал важным шагом продление договора СНВ-3, передает корреспондент ИА REGNUM 27 января.

«Это важнейшее решение, его нельзя переоценить. Мир стоял на пороге развертывания гонки вооружений. Наш президент делал все для того, чтобы этот договор, соглашение о наступательных вооружениях было продлено», — заявил Володин.

Это на самом деле важно для всего мира, подчеркнул он.

«Две крупнейшие ядерные державы вносят решение, в рамках которого у нас будет ограниченное количество боеголовок, сокращение проведения, ограничение по развертыванию, — будет сделано все для того, чтобы поддержать меры в рамках глобальной безопасности», — сказал спикер Госдумы.

Он отметил, что «гонка вооружения — это отвлечение средств на оборону и безопасности».

«Хорошо, что в руководстве США это поняли. И для всех других стран это крайне важно», — заявил Володин.

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