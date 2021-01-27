Москва, , 12:11 — REGNUM Цифровая образовательная среда, сложившаяся в результате введения противоэпидемических мер, станет хорошим дополнением к традиционной системе образования. Об этом 27 января заявил министр просвещения России Сергей Кравцов на «правительственном часе» в Совете Федерации.

«Цифровая образовательная среда, домашнее обучение с использованием дистанционных технологий — это дополнение к традиционной системе образования», — заявил Кравцов.

«Когда есть возможность, ребёнок занимается дома — болеет, по другим причинам. Он видит урок, не пропускает урок, тем самым у него не образуется пробелов в знаниях. А пробелы в знаниях — это потери мотивации и оттуда все проблемы, которые в том числе и по воспитанию», — указал он.

В целом «дистанционка» предполагалась как временна мера, напомнил министр.

«Мы надеемся, что ситуация будет стабилизироваться, и такой необходимости в массовом дистанционном обучении не будет», — отметил он.

«Но понятно, что нужно соблюдать все меры Роспотребнадзора. И мы видим, что, допустим, в прошлом году прошёл ЕГЭ и никаких вспышек заболеваний не было. Там, где требования соблюдаются, ситуация спокойная. Да, непростая, но спокойная», — добавил Кравцов.