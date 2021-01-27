Москва, , 12:19 — REGNUM Досрочный выход России из Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3) возможен в случае попыток США подорвать безопасность РФ. Москва, однако, рассчитывает на положительный результат, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков 27 января журналистам.

Ракетная шахта Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что все детали ратификационного пакета 2011 года продолжают действовать. Россия может принять решение о выходе из договора, если посчитает, что действия американской стороны разрушительны, что имеет место попытка подрыва безопасности страны. Если последствия будут оценены как столь далеко идущие, решение о выходе вполне допустимо по процедуре соглашения.

«Не хотелось бы сейчас рассуждать о негативных сценариях», — отметил Рябков.

Он подчеркнул, что Москва не хочет прекращения договора и будет работать над укреплением режима контроля над вооружениями через новые переговоры с Вашингтоном. В МИД рассчитывают на оперативные консультации и запуск переговоров после формирования новой внешнеполитической команды в США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден обсудили возможное продление СНВ-3 в телефонной беседе. По её итогам лидеры поручили своим командам срочно работать над продлением договора.