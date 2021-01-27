Москва, , 12:02 — REGNUM Комитеты Государственной думы по международным делам и обороне одобрили ратификацию соглашения о продлении срока действия договора СНВ-3. Проект документа представлен на рассмотрение президентом РФ Владимиром Путиным. Это по праву можно считать успехом российской дипломатии в деле сохранения механизма международной безопасности, считает депутат Госдумы, директор Института РУССТРАТ Елена Панина.

Депутат подчеркнула, что подписанный между США и Россией 8 апреля 2010 года Договор о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений является краеугольным камнем всей понятийной и нормативно-правовой базы, регламентирующей нормы и правила в области стратегических ядерных вооружений. В частности, он устанавливает предельные размеры, как развернутых на носителях, так и хранящихся на складах, боезарядов, а также количество этих носителей.

«Тем самым СНВ-3 фактически ограничивает саму гонку ядерных вооружений. Так что продление действия договора еще на пять лет, до 2026 года, является очень хорошим результатом», — полагает Елена Панина.

Кроме того, добавила депутат, важной дипломатической победой следует считать и тот факт, что условия продленного договора удалось сохранить неизменными:

«Администрация Трампа пыталась дописать в него требования по ограничению новых вооружений, таких как «Кинжал», «Авангард» и «Посейдон», являющихся российским ответом на американскую попытку обойти другие соглашения — по противоракетной обороне, но Москва сумела убедить оппонента в необходимости вынесения их в отдельное соглашение».

Также надо отметить, что администрация Байдена не стала настаивать на включении Китая в СНВ-3, как это пыталась сделать предыдущая администрация Белого дома.