Москва,
27 января 2021, 12:00 — REGNUM Неожиданное для широкой мировой общественности продление договора СНВ-3 на условиях России — единственный логичный шаг, который и мог быть сделан в свете отношений новой президентской командой США, заявил корреспонденту ИА REGNUM заявил корреспонденту топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.
«Это отчетливо понимали и в Вашингтоне, ведь предыдущие договорённости 2010 года прорабатывались очень прозрачно и скрупулёзно.
На сегодняшний день это единственный договор такого рода между обеими державами, и пятилетний запас времени до нового продления дает обеим странам большой ресурс в переосмысливании уже достигнутых целей.
Неудивительно, что на этот раз Вашингтон избежал давления и напористого диалога с Москвой. В сфере военного сотрудничества предыдущая команда господина Дональда Трампа наломала немало дров, совершила необдуманные и по сути нелогичные и даже популистские поступки, которые неуместны в большой политике.
Отмечу и стремительность событий. 26 января поздно ночью состоялся диалог лидеров России и США, а уже сегодня, 27 января, к 10:00 по мск проект закона о продлении СНВ-3 оперативно одобрен Комитетом Госдумы по обороне.
Сжатые сроки решения задач на фоне очень негативной сложившейся реальности во взаимоотношениях США и России говорят о возможном эффективном продолжении диалога между странами.
Сам фактор продления СНВ-3 и первого телефонного разговора Владимира Путина и Джозефа Байдена также оказал умеренно позитивное влияние на участников российского рынка. 27 января утром торги на Московской бирже открылись ростом по индексам Мосбиржи и РТС на 0,3%», — высказал свое мнение эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, Россия и США на условиях Москвы договорились продлить на пять лет Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3).
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