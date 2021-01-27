Москва, , 12:00 — REGNUM Неожиданное для широкой мировой общественности продление договора СНВ-3 на условиях России — единственный логичный шаг, который и мог быть сделан в свете отношений новой президентской командой США, заявил корреспонденту ИА REGNUM заявил корреспонденту топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«Это отчетливо понимали и в Вашингтоне, ведь предыдущие договорённости 2010 года прорабатывались очень прозрачно и скрупулёзно.

На сегодняшний день это единственный договор такого рода между обеими державами, и пятилетний запас времени до нового продления дает обеим странам большой ресурс в переосмысливании уже достигнутых целей.

Неудивительно, что на этот раз Вашингтон избежал давления и напористого диалога с Москвой. В сфере военного сотрудничества предыдущая команда господина Дональда Трампа наломала немало дров, совершила необдуманные и по сути нелогичные и даже популистские поступки, которые неуместны в большой политике.

Отмечу и стремительность событий. 26 января поздно ночью состоялся диалог лидеров России и США, а уже сегодня, 27 января, к 10:00 по мск проект закона о продлении СНВ-3 оперативно одобрен Комитетом Госдумы по обороне.

Сжатые сроки решения задач на фоне очень негативной сложившейся реальности во взаимоотношениях США и России говорят о возможном эффективном продолжении диалога между странами.

Сам фактор продления СНВ-3 и первого телефонного разговора Владимира Путина и Джозефа Байдена также оказал умеренно позитивное влияние на участников российского рынка. 27 января утром торги на Московской бирже открылись ростом по индексам Мосбиржи и РТС на 0,3%», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и США на условиях Москвы договорились продлить на пять лет Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3).

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