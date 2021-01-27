Сеул, , 11:54 — REGNUM Председатель Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил Южной Кореи Вон Ин Чхоль провел 27 января встречу с послом Европейского союза в Южной Корее Марией Кастильо Фернандес. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, стороны обсудили ситуацию на Корейском полуострове и меры укрепления военного сотрудничества.

В ходе переговоров посол ЕС предложила продолжить укрепление стратегического партнёрства путём военных обменов.

В свою очередь, Вон Ин Чхоль выразил признательность послу за стремление к развитию отношений между Южной Кореей и Евросоюзом, а также призвал и дальше оказывать содействие по достижению денуклеаризации и мира на Корейском полуострове.