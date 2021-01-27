Киев, , 11:51 — REGNUM Украинская омбудсмен Людмила Денисова продолжает пиариться на теме освобождения ряда граждан из республик Донбасса, заявил в своем комментарии 27 января политический эксперт Влад Мулык.

Политолог подчеркивает, что Денисова «уже запуталась в своей лжи».

«Её так коробит, что представители Донбасса официально «послали практически на три буквы» и саму Денисову, и главу украинской делегации Кравчука, и весь официальный Киев из-за постоянного вранья, что так называемый «омбудсмен» срывает освобождение изо всех сил», — отмечает Мулык.

Он сообщил, что на этот раз в своем телеграм-канале Денисова сделала заявление, что в отношении тех, кого планируют передать Украины, до сих пор продолжаются «судебные» заседания. Поэтому количество людей и кого именно вернут — неизвестно, отмечает она.

«Да всё давно всем известно! Три из четырех женщин, которые согласились в ДНР и ЛНР передать при посредничестве Медведчука, сидят в тюрьмах с марта и июля 2019 года, еще одна — с августа 2017 года. Их приговорили к 12−14 годам лишения свободы, но они могли еще 20 января вернуться на родину, в семьи и к родным», — отметил политолог.

Все что надо украинской власти в такой ситуации, подчеркнул специалист — только разрешить депутаты Рады Виктору Медведчуку, который должен выступить посредником, поехать на КПВВ и привезти людей.

«Но нет, благодаря уже полностью завравшейся украинской омбудсменше Денисовой, бедные женщины стали жертвами политических амбиций власти… и я теперь уже сомневаюсь, что Киев хоть как-то хочет вернуть своих гражданок домой… Но это и неудивительно — на судьбу украинцев нынешней власти давно уже начхать. Власти остается только врать», — резюмировал политический эксперт.

ИА REGNUMнапоминает, что еще 16 января представители ДНР и ЛНР заявили, что готовы вернуть Украине в одностороннем порядке ряд удерживаемых лиц, но только при посредничестве депутата рады, главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь»Виктора Медведчука, а не официальной власти.

С тех пор Киев под разными предлогами пытается торпедировать этот процесс.

Эксперты оценили такую позицию резко критически, заявив, чтоофициальный Киев выступает в роли откровенного врага украинского народа.