Москва, , 11:49 — REGNUM ЛДПР может воздержаться от голосования по ратификации соглашения о продлении договора СНВ-3. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 января, об этом сообщил замглавы фракции депутат Госдумы Ярослав Нилов.

«Позиция фракции ЛДПР будет обозначена при рассмотрении документа в парламенте, окончательно будет принято решение относительно того, будем мы поддерживать или воздержимся от голосования, как это было раньше», — заявил Нилов журналистам.

У фракции имеются критические замечания.

Россия и США договорились продлить Договор СНВ-3 на пять лет без предварительных условий, сообщил журналистам замглавы МИД Сергей Рябков.

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