Тегеран, , 11:45 — REGNUM Иран готов вернуться к выполнению ядерной сделки в любое время, однако сначала это должны сделать другие, заявил 27 января президент страны Хасан Рухани.

«Мы всегда говорили — вернитесь к своим обязательствам, уже через час мы вернемся ко всем своим», — сказал Рухани на заседания правительства, которое показывало иранское телевидение.

Рухани также заявил, что весь мир хочет, чтобы Соединённые Штаты вернулись в ядерную сделку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран привержен своим международным обязательствам в рамках МАГАТЭ и выполняет их, в то время как США с самого начала действия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) взятые на себя обязательства «не очень хорошо выполняли».

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