Москва, , 11:41 — REGNUM Установка бесполётной зоны в районе мыса Идокопас в Геленджикском районе Краснодарского края обусловлена интересами пограничной безопасности, сообщили 27 января в Федеральной службе безопасности (ФСБ).

В ведомстве отметили, что бесполётная зона была создана в связи с возросшей разведывательной активностью ряда сопредельных стран, в том числе входящих в Североатлантический альянс.

Сотрудникам ФСБ поручено в том числе «защищать участок госграницы, обеспечивать экономические и другие законные интересы страны, а также заниматься соблюдением юридическими и физлицами правил режима госграницы и погранконтроля».

Помимо защиты отрезка государственной границы, сотрудники не выполняют никаких дополнительных функций, уточнили в ФСБ, комментируя информацию СМИ о якобы установленной бесполётной зоне над «дворцом» в Геленджике, пишет РБК.

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Как сообщало ИА REGNUM, в фильме блогера Навального о якобы «дворце Путина» говорится, что комплекс охраняют сотрудники спецслужб.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопросы о якобы бесполётной зоне над «дворцом» в Геленджике, о котором идет речь в фильме блогера, стоит задать ФСБ и ФСО.

Отвечая на вопрос о собственниках здания, Песков отметил, что оно, очевидно, принадлежит предпринимателю. Этот объект в Геленджике хорошо известен, прямо или опосредованно им владеют один или несколько бизнесменов.

У Кремля, добавил Песков, нет никакого права называть имена владельцев. В Кремле и не собираются этого делать, это было бы некорректно, пояснил он.

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