Москва, , 11:40 — REGNUM Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов приветствует продление договора СНВ-3, однако напоминает, что президент США Джо Байден назвал Россию врагом номер один, передает корреспондент ИА REGNUM 27 января.

«Поддерживая ратификацию соглашения по СНВ-3, напомню, что Байден объявил нас врагом номер один, Трамп провел более 40 санкций», — сказал Зюганов.

По его словам, накануне Байден и президент РФ Владимир Путин обсудили программу, связанную с ядерным оружием Ирана, на переговорах заявлялось об укреплении демократии на Украине и так далее.

«Вмешательство во внутренние дела нашей страны будет усиливаться. Но реального суверенитета без мощного ядерного комплекса — нет», — подчеркнул Зюганов.

Госдума и Совфед намерены ратифицировать соглашение о продлении договора по СНВ-3 еще на пять лет — до 2026 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме рассказали об инспекциях в рамках продления СНВ-3

Читайте развитие сюжета: Фракция ЛДПР в Госдуме может воздержаться от поддержки пролонгации СНВ-3