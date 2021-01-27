Москва, , 11:38 — REGNUM В настоящее время почти все школы России открылись, за исключением тех, где объективная ситуация вынуждает поддерживать карантин. Об этом 27 января заявил министр просвещения России Сергей Кравцов на «правительственном часе» в Совете Федерации.

«Никогда дистанционные технологии не заменят традиционное образование. Сегодня все школы открыты, во всех регионах за исключением тех школ, где объективно введён карантин», — заявил Кравцов.

«Их немного. Точечно», — указал он.

Министр отметил, что все учебные материалы, загруженные в цифровую образовательную среду, проверены экспертами и соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам.