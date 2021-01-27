Москва, , 11:28 — REGNUM Ряд стран ухудшили свои позиции по уровню общего образования из-за возросшем акценте на так называемой функциональной грамотности. Об этом 27 января заявил министр просвещения России Сергей Кравцов на «правительственном часе» в Совете Федерации.

«Мы проанализировали те страны, которые участвуют в трёх исследованиях, на каком же они месте? Обратите внимание, пожалуйста, на Гонконг, который был на четвёртом месте в 2016 году, а сейчас на седьмом… Или Финляндия, которая всегда славилась хорошим образованием, сейчас снижается», — заявил Кравцов.

«Почему шансы снижаются? Потому что сделана акцент в этих странах на смещение образовательной политики в сторону, например, усиления только функциональной грамотности, а не предметных базовых знаний. Мы не должны эти ошибки допускать», — подчеркнул он.

По его словам, определённые предложения на этот счёт есть, но «они, к сожалению, не проходят».

«Мы должны всесторонне развивать школьников: давать и базовые знания, и прикладных. А не отказываться в сторону тех или иных приоритетов», — указал министр.