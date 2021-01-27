Москва, , 11:27 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая России» внесли в Госдуму законопроект об индексации пенсий всех пенсионеров. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 января, об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов.

«Внесен законопроект об обязательной индексации пенсий всех на уровень не ниже уровня инфляции», — сказал Миронов.

Он напомнил, что бюджетом предусмотрено, что в 2021 году пенсии неработающим пенсионерам повысят на 6,1%.

«А вдруг инфляция будет 10%? Наш законопроект гарантирует, что всегда индексация всех пенсий будет не ниже, чем уровень инфляции», — отметил парламентарий.