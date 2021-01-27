Москва, , 11:22 — REGNUM Российская система школьного образования всё ещё имеет нераскрывшийся потенциал. Об этом 27 января заявил министр просвещения России Сергей Кравцов на «правительственном часе» в Совете Федерации.

«С точки зрения качества образования хочу отметить, что у нас достаточно неплохие, высокие результаты в начальной школе — мы первые в мире по международному исследованию качества PIRLS. И входим в пятёрку по качеству естественно-научного образования в четвёртых и восьмых классах», — заявил Кравцов.

«Однако каждая третья школа в стране имеет потенциал для улучшения образовательных результатов. Особенно, подчёркиваю, основная школа: восьмые-девятые классы», — указал он.

По его словам, это показывают как международные исследования, так и отечественные оценки.

«Сегодня, настроив систему оценку качества образования, включающую единые государственные экзамены, ОГЭ, всероссийские проверочные работы, мы точечно работаем с каждой школой, оказываем необходимую методическую поддержку там, где это необходимо, чтобы устранить те проблемы в знании, которые есть», — отметил министр.