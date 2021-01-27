Москва, , 11:17 — REGNUM В рамках реализации соглашения о продлении договора СНВ-3 будут назначены по 300 инспекторов, как со стороны РФ, так и со стороны США. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 января, об этом сообщил депутат Госдумы Владимир Богодухов («Единая Россия»).

«Предстоит большая работа, это и назначение по 300 человек — инспектора, которые будут проводить инспекцию на двух территориях», — сказал Богодухов.

Он обратил внимание на то, что появились новые виды вооружений.

«Новое вооружение будет темой для переговорных групп США и РФ», — сказал парламентарий.

Госдума 27 января обсудит соглашение о продлении СНВ-3 на пять лет.