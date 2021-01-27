Сеул, , 11:22 — REGNUM Глава Департамента планирования политики по урегулированию северокорейской ядерной проблемы МИД Южной Кореи Ли Мун Хи провёл 26 января телефонные переговоры с послом по особым поручением МИД России Олегом Бурмистровым. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, представители двух стран поделились оценкой ситуации на Корейском полуострове, включая результаты VII съезда Трудовой партии Кореи (ТПК), обсудили совместные усилия Сеула и Москвы по вопросу денуклеаризации и установлению мира на полуострове.

Ли Мун Хи оценил вклад России в установлении мира на Корейском полуострове и пригласил собеседника в Сеул для более подробных консультаций на данную тему.

В свою очередь, Олег Бурмистров поблагодарил за приглашение и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.