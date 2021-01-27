Киншаса, , 11:21 — REGNUM Президент Демократической Республики Конго Феликс Чисекеди назначил нового главу своей администрации вместо Виталя Камерхе, который в настоящее время находится в тюрьме. Об этом сообщает национальный телеканал RTNC.

О назначении Гайлена Ньембо было объявлено в понедельник, 25 января. Выпускник экономического факультета, Ньембо был заместителем представителя администрации президента по вопросам экономики и финансам.

В связи с назначением Ньембо профессор Колонгеле Эберанде, временно исполняющий обязанности главы администрации президента, возвращается к своему посту заместителя главы администрации президента по юридическим и административным вопросам.