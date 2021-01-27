Давос, Швейцария, , 11:20 — REGNUM Во второй день работы Всемирного экономического форума в Давосе, 26 января, в своем докладе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен коснулась основных направлений, которыми сегодня живет Евросоюз: экологическая повестка, устойчивое развитие, этика цифровой трансформации, всемирное вакцинирование от COVID-19.

От лица ЕС Урсула фон дер Ляйен предложила США тесное сотрудничество и взаимную поддержку по всем озвученным направлениям.

ИА REGNUM предлагает своим читателям перевод раздела доклада председателя Еврокомиссии, в котором излагаются основные принципы подхода к решению обозначенных глобальным проблем с точки зрения Евросоюза.

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Более половины мирового ВВП зависит от богатства биоразнообразия и экосистем. В последнем отчете Всемирного экономического форума о глобальных рисках пять основных глобальных рисков связаны с окружающей средой. Почти три четверти поверхности Земли подверглись изменению, и мы видим, как они отразились на нашей повседневной жизни: стало меньше дикой флоры и фауны, повысилась температура окружающей среды и стали частыми экстремальные погодные условия. Все эти явления — разные стороны одной медали.

Фактически, они взаимно усиливают друг друга. Когда мы теряем леса, мы не «просто» теряем зеленые насаждения или естественную среду обитания. Мы теряем ключевого союзника в борьбе с изменением климата. И именно поэтому Европа скоро представит правовую основу для восстановления здоровых экосистем. Мы защитим как минимум 30% суши и моря здесь, в Европе. Мы готовы выступить с той же целью на глобальном уровне на следующем Саммите ООН по биоразнообразию в Куньмине. Нам необходимо соглашение по биоразнообразию в парижском стиле.

Дорогие друзья, это один из приоритетов Европейского зеленого курса, который я озвучила вам в Давосе в прошлом году. Год спустя это не утратило своей актуальности. Европа поставила перед собой цель стать первым континентом, который достигнет климатической нейтральности к 2050 году. И мы увидели эффект, который произвела наша инициатива. От Южной Кореи до Японии, от Южной Африки до Китая экономические центры по всему миру теперь разделяют наши цели. И я должна сказать, что рада тому, что США вновь присоединились к Парижскому соглашению, что это стало одним из первых действий президента Байдена при исполнении служебных обязанностей.

И мы также пересмотрели наши собственные цели и действия. Мы надеемся, что вскоре вступит в силу первый в истории Европейский климатический закон. Мы согласовали цель сокращения выбросов парниковых газов как минимум на 55% к 2030 году. Мы примем закон, который поможет нам перейти от возобновляемых источников энергии к торговле выбросами, от чистого водорода к экономике замкнутого цикла. На эти цели мы выделили 37% из €750 млрд фонда восстановления (Next Generation EU).

Но одного государственного финансирования будет недостаточно. У всех нас есть ответственность, и мы все должны делать то, что зависит от нас. Вот почему я решительно поддерживаю новую и развивающуюся культуру устойчивого корпоративного управления. Компании, которые сейчас вырвались вперед, в будущем получат большое преимущество. Мы убедились, что разрушение природы может иметь такие же последствия для компании, как и крупные разливы нефти, в то время как, например, компании, использующие переработанные материалы, уже получили дополнительный аргумент в пользу своих экологически сознательных клиентов.

Вот почему мы предлагаем усилить комплексную проверку компаний. И мы будем выдвигать закон, гарантирующий, что рынок ЕС не приведет к вырубке лесов на другом конце света. Мы знаем, насколько это важно для инвесторов, которые ищут действительно устойчивые проекты. Например, наш стандарт зеленых облигаций Европейского Союза и таксономия будут первыми. Это внесет ясность в то, что составляет устойчивую, экологически чистую деятельность. Все мы получаем пользу от природы, и все мы получаем выгоду от защиты, которую она нам дает. Так что я думаю, что мы все должны сыграть свою роль в этой игре.

Дамы и господа, год назад в Давосе мы также активно обсуждали цифровизацию. Пандемия значительно ускорила этот процесс. Европейский Союз выделит 20% из Next Generation EU на цифровые проекты. Для развития инновационных экосистем, например, таких, где университеты, компании, изобретатели могут получить доступ к данным и сотрудничать. Это необходимо для развития рынка стартапов в таких городах, как София и Лиссабон, и стать глобальным центром искусственного интеллекта. Так что 2020-е годы наконец могут стать цифровым десятилетием Европы.

Но для того, чтобы это было успешным, мы должны также обратить внимание на темные стороны цифрового мира. Как и для многих из нас, штурм Капитолия стал для меня шоком. Мы всегда были уверены: демократия и ценности — это часть нашей ДНК. И это правда. Но мы должны поддерживать нашу демократию каждый день и защищать наши институты от разрушительной силы языка ненависти, дезинформации, фейковых новостей и подстрекательства к насилию. В мире, где поляризующие мнения являются наиболее громкими, от грубых теорий заговора до смерти полицейского всего один шаг. К сожалению, штурм Капитолийского холма показал нам, насколько это справедливо.

Бизнес-модель онлайн-платформ угрожает не только свободной и честной конкуренции, но также и нашей демократии, нашей безопасности и качеству нашей информации. Вот почему нам необходимо сдерживать эту огромную мощь крупных цифровых компаний. Мы хотим, чтобы ценности, которые мы ценим в реальном мире, уважались и в Интернете — то, что является незаконным в реальной жизни, должно быть незаконным и в Интернете. И мы хотим знать, как работают алгоритмы платформ. Потому что мы не можем согласиться с тем, что решения, которые имеют далеко идущие последствия для нашей демократии, принимаются только компьютерными программами.

Мы хотим четко указать, что интернет-компании берут на себя ответственность за то, как они распространяют, продвигают и удаляют свой контент. Каким бы соблазнительным ни было для Твиттера отключение учетной записи президента Трампа, такое серьезное вмешательство в свободу слова не должно основываться только на правилах компании. Для принятия таких далеко идущих решений необходима законодательная база. Вот почему в декабре Еврокомиссия приняла Закон о цифровых услугах и Закон о цифровых рынках. Это наш новый свод правил для нашего цифрового рынка.

Я хочу пригласить наших американских друзей в США присоединиться к нашим инициативам. Вместе мы могли бы создать свод правил цифровой экономики, действующий во всем мире: от защиты данных и конфиденциальности до безопасности критически важной инфраструктуры. Свод правил, основанных на наших ценностях: права человека и плюрализм, инклюзивность и защита частной жизни.

Итак, Европа готова.

Вызовы нашей демократии, пандемия, изменение климата — в своей инаугурационной речи президент Джо Байден так точно сказал о каскаде кризисов. И действительно, перед нами стоит целый комплекс серьезных проблем. Но мы можем их встретить, если будем работать вместе. Это то, чему мы все должны снова научиться через четыре долгих года. Чтобы протянуть руку помощи и помочь друг другу. Это не признак слабости, а сигнал силы.

Этот дух сотрудничества — единственный образ мышления, который может помочь нам решить наши проблемы. Пандемия показала ограниченность некоторых из наших старых способов работы. Но она также создала новые способы в рекордно короткие сроки, например, вакцину, которая, надеюсь, защитит всех нас от COVID-19. То, что обычно занимает от пяти до десяти лет, было сделано за десять месяцев. Мир объединил свои ресурсы, ученые делились друг с другом своим опытом, и разные производители лекарств и их компонентов работали вместе.

Европейский Союз и другие страны помогли деньгами — были вложены большие суммы в создание исследовательских и производственных мощностей на раннем этапе разработки вакцин. Европа вложила миллиарды в разработку первых в мире вакцин против COVID-19, а, в общем смысле, для создания действительно глобального общего блага. А теперь это должны делать компании. Они должны выполнять свои обязательства. Поэтому мы создадим механизм прозрачности экспорта вакцин. Европа полна решимости внести свой вклад в это всеобщее благо.

Вот почему на раннем этапе пандемии Европейский союз вместе с такими организациями, как Всемирный экономический форум, Фонд Гейтсов и Global Citizen, организовали марафон по привлечению средств для глобального реагирования на коронавирус. В рамках альянса вакцинации COVAX Европейский Союз вместе со 186 странами будет обеспечивать страны с низким уровнем доходовмиллионами доз вакцин. Дело в том, что только работая вместе — стирая границы между государствами и секторами экономики — мы можем решить наши глобальные проблемы. Ни одна частная компания или государственный орган не могут сделать это в одиночку.

Вот почему я считаю, что новая форма смешанного партнерства должна подготовить и защитить нас от следующего большого кризиса. Это план сотрудничества в современном мире. Нам необходимо объединить инновации и возможности частного сектора, а также долгосрочное видение, предсказуемость и финансирование государственного сектора. Именно в этом духе Европа предполагает создать программу биологической защиты. Это будет государственно-частное партнерство, и оно будет осуществляться в рамках нашего нового органа — Европейского управления по реагированию на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения или HERA.

HERA станет проактивной программой. Мы не можем ждать начала подготовки к следующей пандемии. Так что эта новая программа будет постоянной. И она будет полностью посвящена обнаружению известных и новых патогенови подготовке к ним, а затем разработке и производству вакцин для борьбы с ними. Это обеспечит долгосрочное и предсказуемое финансирование этой задачи, а не заставит нас перераспределять ресурсы каждый раз. HERA объединит передовые технологические компании, производителей голубых фишек, а также регулирующие органы, такие как Европейское агентство по лекарственным средствам или Европейская комиссия.

Мы знаем, что готовность — это всё. И мы знаем, что в условиях пандемии нельзя терять время. Нам нужен этот новый государственно-частный подход для более раннего обнаружения, совместной разработки и более быстрого масштабного производства. Это верно не только для пандемий или здоровья. Это верно для всех основных социальных проблем.

Дамы и господа, для защиты нашей демократии и защиты нашей природы у ЕС есть всё, но новая форма международного и отраслевого сотрудничества только приблизит нас к победе. И мы будем обращаться к нашим партнерам со всего мира — от фондов до глобальных организаций, от генеральных директоров до НПО, от наших старейших партнеров через Атлантику до всех стран, кто решит к нам присоединиться.

Новые альянсы для новых решений. Это то, ради чего мы будем работать, и я знаю, что могу рассчитывать на вас и Всемирный экономический форум, которые помогут нам в этом. Я надеюсь, что скоро смогу продолжить с вами это обсуждение!

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