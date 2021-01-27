27 января 2021 | Время чтения 5 мин

В публичном пространстве политика президента США Джо Байдена в Закавказье еще не обозначена. Атлантический центр при НАТО еще только готовит рекомендации для Белого дома по выстраиванию политики в этом регионе мира. Но это только замыслы, будем ждать, что получится на практике.

Станислав Тарасов, , 11:53 — REGNUM Аналитический центр при НАТО провел второй онлайн-семинар с участием помощника президента Азербайджана — завотделом по вопросам внешней политики президентской администрации Хикметом Гаджиевым. С американской стороны присутствовали дипломаты и эксперты, которые в разное время вплотную занимались проблемами Кавказа: глава Атлантического совета Джон Хербст и экс-послы США в Азербайджане Ричард Морнингстар, Роберт Секута и Мэтью Брайза, а также представители армянской диаспоры. Это мероприятие носит неслучайный характер, так как новая администрация Джо Байдена приступила к активному зондажу ситуации в регионе, сложившейся после подписания 10 ноября 2020 года трехстороннего соглашения Россия — Азербайджан — Армения по прекращению карабахской войны. В результате, как говорил на семинаре Гаджиев, «нет войны, конфронтация сменилась перспективой сотрудничества, региональной интеграции и региональной инклюзивности». По его словам, теперь «мы думаем о создании своего рода pax caucasica (кавказского мира), в которой смогли бы принять участие все страны, соседствующие с этим регионом».

Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

Как известно, соглашение от 10 ноября было подготовлено и подписано без участия Вашингтона. Как заявлял Брайза в одном и своих интервью, при президенте Дональде Трампе в Госдепе не было ни одного сотрудника, который бы «отвечал за дела Кавказа», позиция американского сопредседателя в Минской группе ОБСЕ «была пассивной», а надежды некоторых американских экспертов на то, что Турция в Закавказье «станет проводником интересов США и НАТО, строились на голом песке». Напомним, что в соответствии с соглашением о прекращении огня, которое закрепило территориальные успехи Азербайджана, в регионе размещены российские миротворцы. Турецких миротворцев там нет, Анкара договорилась с Москвой всего лишь о создании совместного центра по наблюдению за прекращением огня. В этой связи американское издание National Review, анализируя один из пунктов соглашения, констатирует: «Срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации — пять лет с автоматическим продлением на очередные пятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявит за шесть месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения».

Встреча Дональда Трампа и Реджепа Эрдогана в Нью-Йорке. 2017

Иными словами, если Азербайджан или Армения через четыре года не скажут: «Я не хочу российского военного присутствия!», нынешний потенциал влияния России сохранится еще на пять лет. Но если, например, Баку даже заявит об этом, то все равно без тесного политического и другого сотрудничества с Ереваном обеспечить деятельность желаемого коридора Западный Азербайджан — Нахичевань через армянскую территорию будет невозможно. А тогда в Ереване должны к власти должны прийти такие политические силы, которые будут готовы к диалогу без участия России. В перспективе, во всяком случае в среднесрочной, этот сценарий не просматривается, и с этой точки зрения вклиниться в этот процесс США будет очень сложно. Правда, есть набор действий экономического и дипломатического свойства, чтобы попытаться изменить ход событий, но вернуть только одними этими средствами свое влияние в регионе Вашингтону будет проблематично.

Как признают американские эксперты, Москва, поддерживая проект разблокирования коммуникаций, «конвертирует ситуацию в преимущества экономического характера и контролирует прямой наземный путь от Каспийского моря к Средиземному и в Европу, о котором Турция и Азербайджан давно мечтали». Кстати, в этой связи на Западе решили вспомнить исторический репертуар 1920-х годов. Согласно предложенной версии, альянс между Лениным и Ататюрком позволил быстро советизировать Азербайджан, затем Армению, а в последующем и Грузию. И сейчас, спустя 100 лет, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган якобы «сыграл как Ататюрк, вступив в альянс с президентом России Владимиром Путиным, укрепил позиции Москвы в Закавказье». Такая историческая параллель, конечно, условна, но весьма любопытна. Получается, что Запад признает: он проигрывает Кавказ. Как говорит бывший официальный представитель Госдепа (при Колине Пауэлле и Кондолизе Райс) Адам Эрли, «успехи России в применении мягкой и жесткой силы в Закавказье впечатляют, а для США это стратегическая неудача».

Что дальше? Американцы хотели бы реанимировать деятельность Минской группы ОБСЕ, вернуть ее на первый план, задействовать международный механизм, в рамках которого ранее Россия, Франция и США пытались урегулировать конфликт. В данном случае речь идет о возобновлении дискуссии о статусе Нагорного Карабаха. Гаджиев на семинаре заявил, что Баку не против начала сотрудничества с Вашингтоном в этом формате, хотя считает, что «авторитет группы в Азербайджане очень низкий», а разговоры о статусе сейчас «не актуальны». Так обозначаются разные цели. Для США важно заявить, что карабахское мирное соглашение носит промежуточный характер, главные решения еще впереди, в том числе и о статусе российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Но азербайджанская сторона убеждена, что те действуют профессионально, о чем на семинаре заявил Гаджиев. В то же время для Азербайджана важно «завязать» Вашингтон на переговорах, чтобы попытаться смягчить готовящееся на него давление со стороны администрации Байдена в послевоенных условиях. Речь идет о пересмотре американской помощи в области безопасности Азербайджану, приостановке освобождения от требований раздела 907 Закона о поддержке свободы. При этом США намерены оказывать Армении «повышенное внимание в совершенно новых реалиях».

Ильхам Алиев President.az

Предлагаемая схема примитивна. В Азербайджане будут делать ставку на силы, которые считают, что «президент Ильхам Алиев «недовоевал» в Карабахе, не только сохранил армянский анклав, но и привел российских миротворцев, которых при определенных условиях можно назвать оккупантами». В Армении ставка будет делаться на реваншистов, с подключением сил диаспоры. Вашингтон намерен убедить Ереван в том, что условия мирного соглашения намного более выгодны Баку. Американцы, наверное, станут искать возможности продемонстрировать неэффективность российского миротворчества. Помимо того, в США не скрывают, что намерены «оттягивать» Турцию от России не только в Закавказье, хотя для этого им необходимо будет идти на серьезные уступки Эрдогану по разным проблемам, включая и курдов. Правда, в публичном пространстве политика Байдена в Закавказье еще толком не обозначена. Атлантический центр еще только готовит рекомендации для Белого дома для выстраивания политики в этом регионе мира. Однако это намерения, будем ждать, что на практике.