Цхинвал, , 11:09 — REGNUM Представитель президента Южной Осетии по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джиоев, и представляющая ОБСЕ сопредседатель Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье Анника Сёдер 26 января провели онлайн-встречу, чтобы обсудить ситуацию в регионе. Об этом сообщает пресс-служба аппарата полпреда югоосетинского президента.

Сообщается, что на встрече Цхинвал также представляли заместитель полпреда Егор Кочиев и сотрудник МИД Южной Осетии Марина Уалыты.

«Стороны обстоятельно обменялись мнениями о развитии Женевского процесса. Югоосетинские участники проинформировали Аннику Сёдер, вступившую в должность с января текущего года, о большом значении, которое придается в Южной Осетии Женевским дискуссиям в контексте обеспечения безопасности и стабильности», — говорится в заявлении пресс-службы.

Кроме того, сообщается, что участники встречи дали положительную оценку механизму по предотвращению инцидентов и «Горячей линии». Стороны обязались в дальнейшем поддерживать этот формат связи. Представители Южной Осетии также отметили важность работы над документом о неприменении силы в регионе.

Напомним, Женевские дискуссии по Закавказью являются площадкой для переговоров между представителями Абхазии, Южной Осетии и Грузии. Он начал действовать в октябре 2008 года. В дискуссиях также участвуют представители России и США. ООН, Евросоюз и ОБСЕ являются сопредседателями этого формата диалога.

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