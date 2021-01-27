Бандар-Сери-Бегаван, , 11:02 — REGNUM Бруней, как нового председателя Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), призвали уделять больше внимания ухудшающейся ситуации с правами человека в регионе, сообщает Antara.

Правительство Брунея намерено приглашать гражданские организации участвовать в заседаниях АСЕАН и процессах принятия решений.

«Встречи между лидерами АСЕАН и организациями гражданского общества должны быть приоритетными, независимо от того, проходят они онлайн или нет», — заявила Рэйчел Ариний, менеджер программы по Восточной Азии и АСЕАН при FORUM-Asia.

Напомним, FORUM-Asia — региональная правозащитная организация, приверженная продвижению и защите прав человека, включая право на развитие. Форум был основан в 1991 году в Маниле.