Москва, , 10:59 — REGNUM Законопроект о социальной поддержке жителей дальнего Востока внесли в Госдуму депутаты во главе с Федотом Тумусовым («Справедливая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 27 января.

Для улучшения условий проживания, а также стимулирования региона предлагается установить так называемый дальневосточный капитал и ввести в обращение карту дальневосточника.

Для лиц, родившихся на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО), размер дальневосточного капитала предлагается установить в объеме материнского (семейного) капитала. У тех лиц, кто не родился, но проживает не менее пяти лет в округе по состоянию на 1 января 2021 года, также возникает право на дальневосточный капитал, но его размер и порядок его использования определяется правительством РФ.

Средства дальневосточного капитала можно направить на открытие собственного дела, оплату расходов на жилье, получение образования и (или) лечение. Открытие собственного дела и оплата расходов на жилье на средства дальневосточного капитала возможно только на территории Дальневосточного федерального округа.

Помимо единовременной выплаты в объеме маткапитала также предлагается на специальный счет, который открывается на имя каждого жителя ДФО, ежегодно зачислять дополнительные 10 тыс. рублей. Предполагается, что эти начисления можно направить исключительно на компенсацию транспортных расходов, связанных с проездом на воздушном или железнодорожном транспорте.

Одновременно, согласно законопроекту, каждый житель ДФО вправе оформить так называемую карту дальневосточника. По мысли авторов инициативы, карта является персонализированной и предоставляет те или иные льготы в зависимости от категории держателя карты: ребенок, студент, работающий, пенсионер. Карта дает льготы на покупку билетов, предполагает банковские услуги, с ее помощью можно записаться на прием к врачу и получить право на специальные скидки в магазинах в том числе. По карте также возможны предоставление льгот при поступлении в высшие учебные заведения, льготная аренда жилья для студентов в Центральной России, отсутствие платы за общежития.

Правительство РФ законопроект не поддерживает. Законопроектом не предусмотрен механизм реализации предлагаемых дополнительных мер социальной поддержки, в том числе в части порядка предоставления выплат и иных льгот, порядка и условий распоряжения выплатами, отмечается в официальном отзыве на инициативу. Кроме того, там обратили внимание на то, что принятие законопроекта повлечет необходимость выделения дополнительных средств из федерального бюджета. При этом в материалах к законопроекту отсутствует обоснование размера предусматриваемых выплат.

Дальневосточный федеральный округ — это огромная территория, всостав которой входят 11 субъектов РФ: Бурятия, Якутия, Забайкальский край, Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская автономная область и Чукотский автономный округ.