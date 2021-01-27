Чебоксары, , 10:56 — REGNUM Правительством Чувашии одобрены изменения, которые предлагается внести в законы о выборах и отзыве главы республики. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующий законопроект поддержан сегодня, 27 января.

Поправки предлагается внести в законы «О выборах Главы Чувашской Республики» и «Об отзыве Главы Чувашской Республики». По словам руководителя госслужбы по делам юстиции Сергея Сержантова, законопроект направлен на приведение в соответствие с федеральными законами.

«В связи с изменениями в избирательном законодательстве в части возможности проведения голосования на выборах, референдумах в течение нескольких дней подряд, но не более трёх дней, в законах Чувашской Республики уточняются сроки образования избирательных участков, участков голосования. Кроме того, уточняется срок для предоставления при наличии вынуждающих обстоятельств в ЦИК Чувашии письменного заявления об отзыве кандидатуры для наделения полномочий члена Совета Федерации», — сказал руководитель госслужбы.

Кроме того, уточняются срок передачи кандидату копии протокола, который составляется по окончании проверки листов в его поддержку, срок подсчёта и погашения неиспользованных избирательных бюллетеней.

В закон об отзыве главы Чувашии предлагается внести поправку в части голосования вне помещения. Действующая норма предполагает включение в список участников голосования тех, кто не может «самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосования». В новой редакции планируется скорректировать эту формулировку следующим образом: заменить словами «прибыть в помещение для голосования по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования)».

Также уточняются положения, касающиеся сбора подписей в поддержку выдвижения инициативы проведения голосования по отзыву главы Чувашии, корректируются основания отказа, уточняется форма подписного листа.