Пекин, , 10:49 — REGNUM Решение России и США о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3) приветствует правительство КНР. Об этом 27 января заявил на регулярном брифинге официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

«Китай приветствует договоренность США и России продлить СНВ-3», — сказал представитель китайского МИД.

Также он указал, что продление данного договора будет способствовать поддержанию глобальной стратегической стабильности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия и США договорились без предварительных условий, как на этом настаивали в Москве, продлить на пять лет договор СНВ-3.