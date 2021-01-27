Варшава, , 10:47 — REGNUM Председатель ассоциации транспорта и логистики Польши Мацей Вроньский на странице в соцсети Twitter сообщил, что в правительстве страны разрабатывают новые правила передвижения на электросамокатах.

Так, по его словам, новые правила будут предусматривать обязанность водителей этих транспортных средств уступать дорогу пешеходам и не препятствовать их движению. Кроме того, будет запрещено управлять электросамокатом на пешеходных тротуарах — водителям придется использовать велосипедную полосу движения.

Если велосипедная дорожка отсутствует, тогда водители электросамокатов будут обязаны передвигаться по проезжей части совместно с другими транспортными средствами. Но в таком случае скорость их передвижения не должна превышать 20 километров в час.

Водители также будут подвергаться штрафу за управление электросамокатом в нетрезвом виде, а также за перевозку других людей или животных.

«До сих пор правовой статус водителей электросамокатов остаётся неурегулированным. С учетом роста популярности этого транспортного средства это создало реальную угрозу безопасности на дорогах и тротуарах. Теперь с этим будет покончено», — заключил Вроньский.