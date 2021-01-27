Вашингтон, , 10:39 — REGNUM Попытки возложить ответственность за действия бывшего президента США Дональда Трампа на Россию и ее политическое руководство и спецслужбы контрпродуктивны, поскольку они не позволяют американским гражданам увидеть недостатки собственной системы, пишет Наталья Антонова в статье, вышедшей 26 января в Foreign Policy.

Агент Кремля Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По словам журналиста, очень многие считают, что Россия сыграла не последнюю роль в событиях 6 января, когда предполагаемые сторонники тогдашнего президента США Дональда Трампа взяли штурмом здание Капитолия в Вашингтоне, тогда как находятся и те, кто утверждают, что Москва была напрямую причастна к погрому законодательного органа страны.

«Это неудивительно, и не только потому, что расследование связей бывшего президента Дональда Трампа с Россией так долго не сходило с передовиц газет», — отметила Антонова.

Однако, уверена она, попытки возложить всю ответственность за события 6 января на Россию или представить действия Трампа как выполнение приказов из Кремля лишь уведут американских граждан от необходимости проанализировать недостатки собственной системы.

Так, хотя и «очевидно», что российские спецслужбы сыграли свою роль в выборах 2016 года, факт остается фактом: избрать своим президентом звезду реалити-шоу, склонную к тому, чтобы обманывать людей на деньги, было делом поистине американским. И не было ему нужды становиться марионеткой президента России Владимира Путина, чтобы воплотить мечту российского лидера по деморализации США. Всё, что нужно было делать Трампу, — это быть собой, то есть тщеславным и жестоким человеком, неподходящим для государственной службы.

В сложившихся условиях, отмечает Антонова, США не смогут преодолеть тяжелое наследие пребывания Трампа у власти, если американские граждане так и будут возлагать вину на Россию каждый раз, когда что-то идет не так.

«Избрав Байдена, США взяли на себя обязательство, по крайней мере в краткосрочной перспективе, пойти другим путем. Это вариант, с которым везет далеко не всем странам», — подчеркнул американский журналист.

«Но почти мирная передача власти оказалась гораздо более хрупкой традицией, чем думали американцы. Если искать козлов отпущения за границей, вместо того чтобы бороться с внутренними врагами, эту проблему не решить», — заключила Антонова.

Напомним, 6 января 2021 года группа протестующих, поддерживающих попытки бывшего президента США Трампа отменить результат последних президентских выборов, штурмовала Капитолий США. Прорвавшись через службу безопасности, они нанесли ущерб и на несколько часов заняли части здания. В ходе столкновений погибли несколько человек.