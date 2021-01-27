Москва, , 10:37 — REGNUM Комитет Госдумы по международным делам рекомендовал нижней палате парламента ратифицировать соглашение о продлении СНВ-3, передает корреспондент ИА REGNUM 27 января.

«Ратификация этого соглашения станет важнейшим историческим решением, которое позволит сохранить систему стратегической стабильности и ядерного сдерживания в мире. Кроме того, пролонгация договора СНВ-3 позволяет активизировать переговоры в сфере контроля над вооружениями», — сказал глава комитета Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Договором устанавливаются ограничения и предельные уровни стратегических наступательных вооружений (СНВ), документ продлевает срок действия договора на пять лет — до 2026 года.

Ранее соглашение рекомендовал ратифицировать комитет Госдумы по обороне.

Документ был внесен в Госдуму накануне президентом РФ Владимиром Путиным.

Россия и США договорились продлить Договор СНВ-3 на пять лет без предварительных условий, сообщил журналистам замглавы МИД Сергей Рябков.

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