Киев, , 10:30 — REGNUM Президент США Джо Байден может быть потомком Рюрика — легендарного основателя древнерусского государства. Об этом сообщило 25 января издание «Украинская правда».

В статье под названием «Байден — Рюрикович?» приводится ссылка на работу некоего Тима Доулинга — представителя сайта любительской генеалогии Geneanet.org, который составил генеалогическое древо Байдена.

По его данным, вероятным предком президента США является барон Саймон де Фельбригг (1367−1431). Барон был женат на Малгожате Тешинской (1370−1413), которая в свою очередь является потомком князя Даниила Галицкого и Владимира Мономаха.

«Вы давайте там уже сразу вопрос ребром ставьте — Джо имеет право на киевский престол?» — прокомментировали публикацию журналисты Telegram-канала Klymenko Time.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине возбудили два уголовных дела против президента США Джозефа Байдена и бывшего президента Украины Петра Порошенко. Адвокат Порошенко Игорь Головань уверен, что здесь не обошлось без «руки Москвы», которая манипулирует украинскими властями.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине возбудили два новых уголовных дела против Байдена и Порошенко