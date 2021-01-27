Тбилиси, , 10:24 — REGNUM Лидеры оппозиционных партий Грузии, получивших в ходе выборов места в парламенте, подписали коллективное обращение к руководству правящей партии «Грузинская мечта» с призывом провести повторные выборы. Обращение 26 января распространили пресс-службы партий.

«Грузинская мечта» должна осознать, что единственный способ выйти из нынешнего политического кризиса — это проведение повторных выборов», — говорится в коллективном заявлении.

Представители оппозиции предложили лидерам правящей партии вернуться за стол переговоров и отказаться от использования «нецивилизованных методов». Обращение подписали лидеры партий «Единое национальное движение», «Прогресс и свобода», «Государство для народа», Республиканская партия, «Лело», «Гирчи», «Европейская Грузия», «Стратегия Строителя» и Лейбористская партия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидеры оппозиционных партий в Грузии объявили бойкот парламенту, заявив, что итоги голосования на парламентских выборах, прошедших в октябре 2020 года, были «сфальсифицированы». Из 60 представителей оппозиции, получивших право на членство парламента, 54 написали заявления о сложении полномочий. В ближайшие дни депутаты парламента рассмотрят эти заявления.

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