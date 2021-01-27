Москва, , 10:12 — REGNUM В районе Геленджика Краснодарского края нет охраняемых объектов и не действует никаких ограничений, говорится в ответе Федеральной службы охраны (ФСО) на запрос РБК.

В ведомстве подчеркнули, что ФСО не вводило на этой территории каких-либо запретов и ограничений.

Как сообщало ИА REGNUM, в фильме блогера Навального о якобы «дворце Путина» говорится, что комплекс охраняют сотрудники спецслужб.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопросы о якобы бесполетной зоне над «дворцом» в Геленджике, о котором идет речь в фильме блогера, стоит задать ФСБ и ФСО.

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