Москва, , 10:12 — REGNUM В День памяти жертв Холокоста спикер Госдумы Вячеслав Володин и представители фракций возложили цветы к памятнику Героям сопротивления в концлагерях и гетто.

В Еврейском музее и центре толерантности Володина и депутатов встретили главный раввин России Берл Лазар и президент Федерации еврейских общин России Александр Борода. Вместе они возложили цветы к памятнику Героям сопротивления в концлагерях и гетто, сообщила пресс-служба Госдумы.

Также они осмотрели экспозицию музея и приняли участие в церемонии зажжения свечей в Зале памяти.

«Важно хранить память о тех, кто погиб в годы войны. Мы всегда будем помнить подвиг советских солдат, освободивших 76 лет назад узников Освенцима и других лагерей смерти, спасших народы Европы от фашизма», — сказал Володин.