Сараево, , 10:22 — REGNUM Вооруженные силы Боснии и Герцеговины планируют приобрести военную технику из США, которая должна заменить российское вооружение, а именно вертолеты и боевые машины Humvee. Об этом журналистам сообщил 26 января начальник штаба ВС Боснии и Герцеговины генерал Сенад Машович. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Slobodna Bosna.

«Было начато производство вертолетов для нужд вооруженных сил, и мы ожидаем, что оно полностью, в соответствии с тем, что было подписано с правительством США, будет реализовано», — подчеркнул генерал Машовичц.

Высший офицер боснийской армии пояснил, что он получил подтверждение того, что в США началось производство четырех вертолетов, которые его страна закупает при финансовой поддержке правительства США.

Таким образом, в расположение боснийских вооруженных сил перейдут четыре новых вертолета типа Huey II, которые производятся корпорацией Bell.