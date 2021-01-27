Джакарта, , 10:03 — REGNUM Президенту Индонезии Джоко Видодо введут вторую дозу вакцины против кронавируса 27 января 2021 года, сообщает Kompas.

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Известно, что вакцинация будет транслироваться в прямом эфире.

Глава государства получил первую инъекцию китайской вакцины Sinovac 13 января 2021 года. Президент стал первым человеком в Индонезии, которому ввели вакцину.

«Убедитесь, что вы получили две дозы вакцины, чтобы получить иммунитет. Карта, которая будет выдана всем вакцинированным людям, также является напоминанием о необходимости вовремя сделать вторую вакцину», — заявил президент Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве иностранных дел Индонезии заявили, что 2948 индонезийских граждан подверглись воздействию коронавируса за границей.

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