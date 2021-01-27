Вена, , 10:14 — REGNUM Россия ответственно подходит к вопросу стратегической стабильности, об этом говорит стремление к скорейшему продлению Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СВН-3) с США. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов написал об этом 27 января в своём микроблоге в Twitter.

По его словам, Россия обычно долго ратифицирует международные договоры, но в случае с продлением Договора СНВ парламент страны будет стремиться закончить этот процесс в рекордные сроки, практически немедленно. На это указывают замечания представителей парламента.

«Это отражение в высшей степени ответственного подхода России к стратегической стабильности и международной безопасности, во многом ассоциирующихся с ДСНВ и продолжением его действия без перерывов», — пояснил Ульянов.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и США договорились продлить без предварительных условий Договор СНВ, который истекает в начале февраля текущего года.

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