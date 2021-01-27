Москва, , 14:23 — REGNUM Сегодня, 27 января, президент России Владимир Путин выступит на сессии онлайн-форума «Давосская повестка дня 2021», организованного Всемирным экономическим форумом.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, выступление главы российского государства обещает быть «достаточно объемным и очень интересным».

Также глава государства планирует провести видеоконференцию с руководителями крупнейших международных компаний.

Напомним, онлайн-мероприятия с участием глав государств и правительств, руководителей крупнейших международных компаний, глобальных СМИ и молодёжных организаций Азии, Европы, Африки, Ближнего Востока, Северной Америки и Латинской Америки будут иди до 29 января.

Главной темой дискуссии станет обсуждение «новой глобальной ситуации», связанной с пандемией коронавируса.

Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию об этом событии.

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