Киев, , 09:54 — REGNUM На Украине зарегистрировали два новых уголовных дела против президента США Джозефа Байдена и бывшего президента Украины Петра Порошенко. Об этом заявил 26 января на брифинге адвокат Порошенко Игорь Головань, сообщил украинский «Пятый канал».

Юрист заявил, что жители Украины с надеждой смотрели на инаугурацию президента США, поскольку во время президентства Порошенко сотрудничество с Байденом, якобы, было очень позитивным.

«Уже 22 января, через два дня после инаугурации президента Соединённых Штатов было зарегистрировано два новых уголовных производства, касающиеся якобы вмешательства в деятельность бывшего генерального прокурора Украины [Виктора] Шокина со стороны пятого президента Украины Порошенко и нынешнего президента Соединённых Штатов Байдена», — добавил он.

Головань рассказал, что инициаторами дела выступили депутат Верховной рады Андрей Деркач, Печерский суд Киева и действующая украинская власть.

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Адвокат считает, что на ситуацию влияет «государство-агрессор», которое стремится разрушить «стратегическое партнёрство» между Украиной и США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что президент США не засыпает и не просыпается с мыслью об Украине. По этой причине в США до сих пор ищут кандидатуру на должность посла на Украине.

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