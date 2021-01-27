Вашингтон, , 09:33 — REGNUM Сенаторы конгресса Соединённых Штатов Тим Кейн (Демпартия) и Сьюзан Коллинз (Республиканская партия) разработали проект резолюции, осуждающей действия бывшего главы государства Дональда Трампа. Об этом сообщает Axios.

По данным новостного портала, очень маловероятно, что на голосовании по импичменту Трампа удастся заручиться 17 голосами республиканцев, поэтому сейчас сенаторы ищут возможность осудить Трампа.

Для вынесения окончательного вердикта по импичменту требуется не менее 67 голосов из 100, в данный момент демократы и республиканцы имеют по 50 мест в верхней палате конгресса.

Как сообщало ИА REGNUM, американские сенаторы 26 января были приведены к присяге в рамках процесса импичмента бывшего президента США Дональда Трампа, который возобновится в верхней палате Конгресса США 9 февраля.

Поскольку с 20 января Трамп не является действующим президентом страны, впервые в истории США роль председателя на подобном процессе отведена законодателю — сенатору Патрику Лихи (демократу от штата Вермонт).

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