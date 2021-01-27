Варшава, , 09:32 — REGNUM 26 января в Президентском дворце Польши состоялась официальная церемония назначения новых 32 судей в различные судебные инстанции Польши, в том числе в Верховный суд. Церемонию проводил польский президент Анджей Дуда. Об этом передает Polskie Radio 24.

Из 32 новых кандидатов один судья назначен в Верховный суд Польши, трое — в апелляционные суды, 16 — в окружные суды и 12 новых сотрудников отправятся на работу в районные суды (суды первой инстанции).

Должность судьи Верховного суда заняла Мариола Ковальская. Новыми апелляционными судьями стали Яцек Хачинский (Апелляционный суд в Люблине), Пшемыслав Филипковский (Апелляционный суд в Варшаве) и Дорота Яницкая (Апелляционный суд в Люблине).

Во время церемонии назначения вновь назначенные судьи принесли присягу. Они приступят к выполнению своих обязанностей с понедельника 1 февраля.