Тбилиси, , 09:44 — REGNUM Депутаты парламента Грузии могут не проголосовать за то, чтобы лишить депутатских мандатов представителей оппозиционных партий, подавших заявление о сложении своих полномочий. Об этом, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», 26 января сказал журналистам вице-спикер парламента Гия Вольский.

По мнению политика, представители оппозиции настаивают на том, чтобы их лишили депутатских мандатов, чтобы потом иметь возможность спекулировать на этом.

«Они цинично скажут, мол, может, мы и согласились бы на вхождение в парламент, но их действие уже прекращено. Спекуляции этой темой ожидаемы», — сказал Вольский.

Он добавил, что считает нужным сохранить за представителями оппозиции возможность прийти работать в парламенте, так как некоторые из них могут потом передумать под давлением «иностранных партнеров» или по другой причине.

«Мы обязаны подойти к вопросу исходя не только из политической платформы, а и из государственных интересов», — отметил вице-спикер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидеры оппозиционных партий в Грузии объявили бойкот парламенту, заявив, что итоги голосования на парламентских выборах, прошедших в октябре 2020 года, были «сфальсифицированы». Из 60 представителей оппозиции, получивших право на членство парламента, 54 написали заявления о сложении полномочий.

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