Москва, 27 января 2021, 09:27 — REGNUM Российский МИД проведёт переговоры с американской стороной о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3) в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина. Распоряжение главы государства опубликовано 27 января на официальном интернет-портале правовой информации.
«Поручить МИД России провести переговоры с американской стороной о заключении указанного международного договора», — указано в документе.
Путин также поручил МИД обеспечить заключение соглашения после достижения договорённости.
Как сообщало ИА REGNUM, 26 января президенты России и США Владимир Путин и Джозеф Байден в ходе телефонного разговора приветствовали обмен дипломатическими нотами о достижении договорённости по продлению ДСНВ. В Кремле проинформировали, что все необходимые для продления процедуры будут завершены в ближайшее время.
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