Джакарта, , 09:27 — REGNUM В министерстве иностранных дел Индонезии заявили, что 2948 индонезийских граждан подверглись воздействию коронавируса за границей, сообщает Antara.

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По данным источника, из 2948 граждан Индонезии 687 человек находятся на лечении, 2090 человек объявлены вылеченными, а 171 человек скончался.

Большинство случаев заражения коронавирусом среди граждан Индонезии произошло в Сингапуре, Саудовской Аравии, США, Кувейте, Южной Корее, Малайзии, Катаре, Тайване и ОАЭ.

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди пояснила, что процесс вакцинации граждан Индонезии от коронавируса за рубежом будет зависеть от политики местных властей.

Напомним, более 50 стран по всему миру запустили программы вакцинации от COVID-19, включая Индонезию. В ОАЭ вакцина от COVID-19 предоставляется бесплатно местным гражданам, а также гражданам других стран, которые живут и работают в стране, включая граждан Индонезии.

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