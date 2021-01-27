Киев, , 09:24 — REGNUM Отсутствие поздравлений президента Украины Владимира Зеленского с днём рождения от мировых лидеров — это «плохой звоночек», убеждён директор Института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник. Об этом он заявил 26 января в эфире телеканала «НАШ».

Эксперт напомнил, что Зеленского не поздравили с днём рождения лидеры большинства передовых стран мира, за исключением Китая.

«Макрон (президент Франции Эммануэль Макрон — ИА REGNUM) чего не поздравил? С Макроном же вроде бы близкая дружба?» — прокомментировал Бортник.

По его словам, отсутствие поздравления является для Зеленского плохим сигналом.

«Я думаю, что с этими поздравлениями для президента — это плохой звоночек, потому что изначально все мировые элиты… симпатизировали этому молодому человеку», — заявил политолог.

Бортник добавил, что отсутствие поздравлений говорит ещё и о том, что между Зеленским и мировыми лидерами нет личных достаточных отношений.

«Зеленский может оказаться в достаточно серьёзной дипломатической изоляции уже до конца своего срока», — подытожил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президента Украины поздравили с днём рождения лидеры Китая, Кореи, Словакии, Египта, Киргизии, Молдавии, а также бывший президент Казахстана и посол Израиля на Украине.

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