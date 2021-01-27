Киев, 27 января 2021, 09:24 — REGNUM Отсутствие поздравлений президента Украины Владимира Зеленского с днём рождения от мировых лидеров — это «плохой звоночек», убеждён директор Института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник. Об этом он заявил 26 января в эфире телеканала «НАШ».
Эксперт напомнил, что Зеленского не поздравили с днём рождения лидеры большинства передовых стран мира, за исключением Китая.
По его словам, отсутствие поздравления является для Зеленского плохим сигналом.
Бортник добавил, что отсутствие поздравлений говорит ещё и о том, что между Зеленским и мировыми лидерами нет личных достаточных отношений.
Как сообщало ИА REGNUM, президента Украины поздравили с днём рождения лидеры Китая, Кореи, Словакии, Египта, Киргизии, Молдавии, а также бывший президент Казахстана и посол Израиля на Украине.
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