Улан-Удэ, , 09:19 — REGNUM Жители микрорайона Забайкальский в Улан-Удэ, где накануне произошло очередное резонансное нападение собак на человека, потребовали отставки мэра города. Такое заявление прозвучало на сходе, организованном вечером 26 января, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Участники возмутились тем, что за две недели после нападения животных на 11-летнего школьника результата всё ещё нет. В связи с этим они потребовали освободить от занимаемых должностей мэра Игоря Шутенкова, главу Октябрьского района города Андрея Сухорукова и руководителя комитета городского хозяйства Сергея Гашева.

«На сходе 14 января 2021 года перечисленные должностные лица обещали принять меры о безопасном проживании в посёлке Забайкальский и указывали сроки, которые не были выполнены», — отметила инициатор заявления.

Между тем в руководстве города по итогам встречи с жителями предложили открыть временный оперативный штаб в местном доме культуры.

«Штаб будет оперативно принимать все обращения жителей о нахождении безнадзорных животных и сразу же направлять на эти адреса две дежурных бригады по отлову», — сообщили в пресс-службе администрации.

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