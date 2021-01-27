Будапешт, , 09:07 — REGNUM 25−26 января произошла серия кибератак на несколько венгерских правительственных порталов. По данным полиции, атаки производились с иностранных IP-адресов. Об этом сообщает правительственный портал республики Kormany.hu.

Над расследованием данных кибератак, а также над обеспечением бесперебойной работы государственных порталов работают специалисты Национального управления информации и коммуникаций Венгрии.

В данном ведомстве подчеркнули, что атаки на государственные ресурсы были «скоординированными и продвинутыми».

«Они нарушали работу некоторых порталов. Злоумышленники атаковали целый ряд государственных ресурсов — в основном тех, на которых осуществлялось обращение граждан в органы власти. Они, вероятно, хотели парализовать коммуникацию населения и власти», — сообщили в пресс-службе Национального управления информации и коммуникаций Венгрии.

В полиции отметили, что обстоятельства интернет-нападений будут тщательно расследованы. Дело будет передано в суд.