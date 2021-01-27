Подгорица, , 09:14 — REGNUM Организация Объединенных Наций (ООН) видит в Черногории очень надёжного и открытого партнёра для дальнейшего развития сотрудничества. Об этом заявил президент Черногории Мило Джуканович 26 января на встрече с недавно назначенным резидентом-координатором системы ООН в Черногории Петером Лундбергом. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

Джуканович выразил решительную поддержку проведению реформ в системе ООН, включая создание новой должности координатора-резидента, и добавил, что тем самым Черногория получила нового посредника для установления более целенаправленного диалога и сотрудничества.

Джуканович выразил дополнительную заинтересованность Черногории как малой страны в «сохранении передовой практики сотрудничества и многосторонности».

Напомнив, что в 2021 году исполняется 15 лет членству Черногории в ООН, президент подтвердил желание генерального секретаря Антониу Гутереша посетить Черногорию, если ему позволят это сделать его обязательства и эпидемиологическая ситуация в мире.

Он также выразил признательность Лундбергу за деятельность ООН в борьбе с пандемией и благодарность за поддержку Черногории и ее усилий по реформированию и развитию.