Москва, , 08:53 — REGNUM Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов обратился к министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с предложением запретить денежные переводы от иностранных агентов в адрес граждан. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию письма.

Орлов в своем письме напомнил, что одной из некоммерческих организаций (НКО), выполняющих функцию иноагента, были организованы несанкционированные уличные политические акции в российских городах.

При этом, уточнил он, в соцсетях и СМИ представители данной НКО распространяли информацию о том, что они готовы были компенсировать гражданам штрафы, полученные ими на незаконных акциях.

Однако фактически возникает ситуация, подчеркнул Орлов, когда НКО получает деньги из иностранных источников, организует незаконные акции, провоцируя людей нарушать закон. В связи с этим он обратился к Колокольцеву с соответствующей инициативой.

Как сообщало ИА REGNUM, незаконные акции протеста прошли в ряде городов России 23 января. Подстрекателями к беспорядкам выступили сторонники блогера Навального, находящегося под стражей. При этом организаторы беспорядков пытались активно вовлечь в них несовершеннолетних. В ряде городов взрослые протестующие просто прикрывались несовершеннолетними от силовиков.

после незаконной акции 23 января в Москве возбудили несколько уголовных дел о насилии над правоохранителями. По данным полиции, в результате стычек пострадали более 40 протестующих и столько же силовиков.

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